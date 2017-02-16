(Görüntülü Haber) Karadeniz yaylalarında -22 derecede terör operasyonu

Nedim KOVAN/ORDU, () - KARADENİZ kırsalında PKK’lı teröristlerin kış üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla, Ordu’nun 2 bin rakımlı yaylalarında komandolar ve Özel Harekat polislerinin sıfırın altında 22 dereceyi bulan soğuktaki operasyonları aralıksız sürüyor. Karadeniz kırsalında geçen yıl büyük darbe yiyen PKK terör örgütüne yönelik, bölgede kış üstlenmesini önlemek amacıyla komandolar ve Özel Harekat Polisleri’nin başarılı operasyonları devam ediyor. Mesudiye Asayiş Komando Bölüğü ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat birlikleri, sıfırın altında 22 derece soğukta kırsal alanları didik didik tarayarak teröristlere göz açtırmıyor. Devam eden operasyonlar kapsamında zaman zaman tatbikatlar da düzenleniyor. Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ile İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya komutasında haftada 2 kez operasyonlar öncesinde gerçekleştirilen arazi tatbikatında insansız hava aracı dronede kullanıldı. KARADENİZ HALKI TERÖRE GEÇİT VERMİYOR Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Mesudiye yaylalarında devam eden operasyonlar ve akabinde yapılan tatbikatların başarıyla sürdüğünü belirterek, "Karadeniz halkı, teröre geçit vermiyor. Karadeniz halkının istihbarat başta olmak üzere güvenlik güçlerimize her türlü desteği var. Çevrede gördüğü şüpheli durumları, güvenlik birimlerimize anında bildiriyor. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Türkiye’de terör ve terörist kalmayacaktır. Hangi şartlar olursa olsun jandarma ile polis özel harekatımızın daima hazır olması gerekiyor. ‘Bir kış üstlenmesi, barınma gibi bir şeyle karşılaşırlarsa da gereğini yapmak üzere biz buradayız’ diyorlar. Bizler, yataklarımızda rahat yatıyorsak, şanlı bayrağımız gönderinde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa, bunları bu kahramanlarımıza borçluyuz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.