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(Görüntülü Haber)  Karabük'teki FETÖ soruşturmasında 5 asker, adliyeye sevk edildi

    Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleri ile irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına...

 

 

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleri ile irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 asker, adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Karabük'ün de aralarında bulunduğu 10 il ve KKTC'de yapılan operasyonlarda, 12 asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan H.T., R.G., H.U., A.G. ve Ş.Y., adliyeye sevk edildi.

Aynı operasyonda gözaltına ve dün adliyeye sevk edilen G.Ö., G.K., S.K., C.K., Z.A. ve H.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında, 1 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

 

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