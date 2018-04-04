(Görüntülü Haber) Karabük'te yola düşen dev kaya ulaşımı aksattı
KARABÜK'te, yamaçtan koparak yola düşen dev kaya kütlesi ulaşımın aksamasına neden oldu. Akşam saatlerinde, D-755 Karayolu Ankara istikameti 8'inci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya ve kaya parçaları istinat duvarının bir bölümünü...
04 Nisan 2018 Çarşamba 09:13
KARABÜK'te, yamaçtan koparak yola düşen dev kaya kütlesi ulaşımın aksamasına neden oldu. Akşam saatlerinde, D-755 Karayolu Ankara istikameti 8'inci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya ve kaya parçaları istinat duvarının bir bölümünü yıkıp yola düştü. Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmiyor olması, olası bir facianın önüne geçti. Trafik ekipleri tek şeridi kapanan yolda ulaşımı kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Karayolları ekipleri kısa süre sonra kaya parçalarını yoldan kaldırarak yolu ulaşıma açtı.
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