Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabük ile birlikte Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.K., F.D., T.B., C.C., Y.Y., A.E., E.İ., M.K., S.T., M.G. ve D.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai, ecstasy ve hintkeneviri ele geçirildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına...
14 Şubat 2017 Salı 18:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.