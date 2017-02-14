(Görüntülü Haber) Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabük ile birlikte Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.K., F.D., T.B., C.C., Y.Y., A.E., E.İ., M.K., S.T., M.G. ve D.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai, ecstasy ve hintkeneviri ele geçirildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.