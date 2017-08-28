(Görüntülü Haber) Karabük'te pompalı dehşet: 1 ölü (2)

'NAMUSUMU TEMİZLEDİM' Karabük’te cadde ortasında Erdi Bozkurt'u öldürdükten sonra olay yerinden otomobille kaçarken Yenice İlçesi'nde ormanlık alanda üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan Kazım E., sağlık kontrolünden geçirildi. Kazım E., hastaneye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Namus cinayeti işledim. 15 günden bu yana sürekli bunlar eşimi, kızımı, çoluğumu çocuğumu taciz ettiler. En son kapımın önüne yattılar. Kendimi savunmak için ateş ettim. Namusumu temizledim" dedi. Kazım E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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'NAMUSUMU TEMİZLEDİM' Karabük’te cadde ortasında Erdi Bozkurt'u öldürdükten sonra olay yerinden otomobille kaçarken Yenice İlçesi'nde ormanlık alanda üzerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan Kazım E., sağlık kontrolünden geçirildi....
28 Ağustos 2017 Pazartesi 23:40
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