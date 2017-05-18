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(Görüntülü Haber) Karabük'te minibüs TIR'a çarptı: 5 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARABÜK’te, kontrolden çıkararak önce bariyerlere sonra da istinat duvarına çarparak durabilen TIR’a arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu üzerinde...

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARABÜK’te, kontrolden çıkararak önce bariyerlere sonra da istinat duvarına çarparak durabilen TIR’a arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu üzerinde bulunan Karabük Belediyesi İtfaiye ve Fen İşleri Müdürlüğü önünde meydana geldi. Karabük yönüne giden 37 yaşındaki Gökhan Özer idaresindeki 06 FZ 4523 plakalı TIR, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki bariyere sonra da istinat duvarına çarptı. Bu sırada 35 yaşındaki Murat Özdemir idaresindeki 78 SD 586 plakalı minibüs de TIR’ın dorsesine yandan çarptı. İtfaiye ekipleri tarafından kırılan camdan yaralı olarak çıkarılan TIR sürücüsü Özer ile minibüste yaralanan sürücü Özdemir, 46 yaşındaki Musa Dursunlar, 31 yaşındaki  Bülent Dursun ve 35 yaşındaki Ramazan Kahreman olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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