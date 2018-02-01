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(Görüntülü Haber) Karabük'te kazalar mobese kameralarına yansıdı

Bülent DİKTEPE KARABÜK,()Karabük'te 2'si kavşakta meydana gelen biri ölümlü 3 trafik kazası mobese kameraları tarafından görüntülendi. Geçen aylarda Karabük'te kavşaklarda meydana gelen kazalar mobese kameralarına yansıdı. 100'üncü...

Bülent DİKTEPE KARABÜK,()Karabük'te 2'si kavşakta meydana gelen biri ölümlü 3 trafik kazası mobese kameraları tarafından görüntülendi. Geçen aylarda Karabük'te kavşaklarda meydana gelen kazalar mobese kameralarına yansıdı. 100'üncü Yıl Mahallesi Balıklar Kayası mevkiinde meydana gelen kazada, kavşağa hızla yaklaşan 24 yaşındaki Nazım Özkan yönetimindeki IL 262 LA yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra savrularak sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Orta refüjde ağaca da çarpan otomobilde sürücü Özkan yaralanırken, arkadaşı 24 yaşındaki Hüseyin Ören kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nazım Özkan yapılan alkol muayenesinde 1.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Diğer bir kazalarda ise, Yeşil Mahalledeki Sanayi kavşağına yaklaşan bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçip başka bir otomobile çarpma anı ve Bulak kavşağına aynı anda girmeye çalışan bir otomobille kamyonun çarpışma anı yer alıyor.

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