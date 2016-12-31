Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti

(Görüntülü Haber) Karabük'te kaza: 4 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu çevreyolu Yeşil Mahalle mevkiinde meydana geldi....

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Safranbolu çevreyolu Yeşil Mahalle mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden İsmail Alkan yönetimindeki 78 AJ 306 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptı. Parçaladığı korkuluklara takılıp yamaçtan aşağıya düşmekten kurtulan araçta sürücü ile birlikte Kübra Durmuş, Esra Kaplan ve Gamze Bilgiç hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55