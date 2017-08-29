Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde D-755 karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Karabük’e giden 42 yaşındaki Bayram Koç yönetimindeki 34 ZB 7286 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Araçta bulunan sürücü Bayram Koç ile yanındakiler 42 yaşındaki Dilber Koç, 18 yaşındaki Sevgi Koç, 16 yaşındaki Beytullah Koç, 31 yaşındaki Meral Coşkun ve 27 yaşındaki Aykut Coşkun yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber)Karabük'te hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde D-755 karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Karabük’e giden 42 yaşındaki Bayram Koç yönetimindeki...
29 Ağustos 2017 Salı 11:49
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