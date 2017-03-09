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(Görüntülü Haber) Karabük'te gürültü kavgası: 2 yaralı

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK, () - KARABÜK'te, 56 yaşındaki Kasım G., evinin bulunduğu sokakta motosikletle gürültü yaptığını iddia ettiği komşularının çocukları 16 yaşındaki B.A. ve 18 yaşındaki Ö.F.D.’yi ruhsatsız tabancayla...

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK, () - KARABÜK'te, 56 yaşındaki Kasım G., evinin bulunduğu sokakta motosikletle gürültü yaptığını iddia ettiği komşularının çocukları 16 yaşındaki B.A. ve 18 yaşındaki Ö.F.D.’yi ruhsatsız tabancayla ateş ederek yaraladı. Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle, Eğitim Sokak’ta meydana geldi. Kasım G., iddiaya göre B.A. ve Ö.F.D’nin motosikletle yaptıkları gürültüden rahatsız oldu. Kasım G., gürültü yapmamaları konusunda daha önce de uyarılarda bulunduğu gençlerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kasım G., tabanca ile ateş ederek B.A.’yı bacağından, Ö.F.D’yi ise göğsünden yaraladı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, kendi araçlarıyla yaralı gençleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. B.A., hastanadeki tedavisi ardından taburcu edildi. Ameliyata alınan Ö.F.D'nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, Kasım G.’yi olay yerinde gözaltına alırken, soruşturma sürdürülüyor.

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