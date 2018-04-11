(Görüntülü Haber) Karabük'te 'gaybubet evleri' operasyonunda 4 kişi adliyede

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'gaybubet evleri'nde örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü, adliyeye sevk edildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin saklandığı ve faaliyet yürüttüğü 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyon düzenledi. İki eve yapılan baskınlarda 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden H.U., E.A., S.K.T. ve M.C.'nin üst aramalarında Dolar, Euro, Pakistan Rupisi, Türk Lirası ve sahte kimlikler ele geçirildi. Şüphelilerin araçla ülke dışına çıkmak üzere kentten ayrılacakları tespit edildi. Gözaltına alınan B.M., S.M. ve S.U.K.'nin ise Karabük, Bartın ve Düzce emniyet ve asker mahrem imamı ve üst düzey yöneticisi oldukları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda örgütün halen faaliyetlerine devam ettiğini gösterdiği belirtilen projeksiyon cihazları, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e ait CD'ler, flash bellekler, laptoplar, cep telefonları, Fethullah Gülen tarafından yazılmış 678 kitap ile şüphelilerin kullandığı sahte kimlikler ele geçirildi. Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu B.M., eşi S.M., E.A. ve H.U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.