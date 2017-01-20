Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 12 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 askerden 9’u adliyeye sevk edildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı ileri sürülen askerlere yönelik 12 Ocak’ta operasyon yapıldı. Karabük ile birlikte İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7’si daha önce görevinden uzaklaştırılan, 5’i muvazzaf 12 subay, astsubay, uzman çavuş, uzaman erbaş ve er gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Karabük'te FETÖ soruşturmasında 9 asker adliyede
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 12 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 12 askerden 9’u adliyeye sevk edildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri...
20 Ocak 2017 Cuma 15:48
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