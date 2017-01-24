Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te, FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, emniyet müdür yardımcısı M.K., komiser İ.Y., komiser yardımcısı M.Ç. ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları çalışanları V.K., A.E., U.B., F.Ö., L.T., S.E. ve Ö.L.'yi gözaltına aldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) Karabük'te FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te, FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen...
24 Ocak 2017 Salı 15:52
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