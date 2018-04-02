(Görüntülü Haber) Karabük'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 asker şehit, sürücü yaşamını yitirdi (3)

VALİ, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ Karabük Valisi Kemal Çeber ve Ak Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Çeber yaptığı açıklamada, "İki uzman çavuşumuz şehit oldu, bir de araç şoförümüz. 14 yaralımız var. Hepsinin durumu iyi. Sadece kırık şeklinde travmalar var. Bir mahkumun ağabeyi vefat ediyor. Mahkumu cezaevi ring aracı cenazeye götürüyor, dönüşte kaza oluyor. Detaylı araştırılacak ama ilk belirlemelere göre araç tali yolda ilerlerken tekerini kaptırıyor. Yaklaşık 100 metre şarampole yuvarlanıyor. İki şehidimizi orada verdik. Şoförümüzü ise hastanede kaybettik. Başımız sağolsun" dedi. Vali Çeber, sabah Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda şehit askerler için, Karabük Cezaevi'nde ise şoför için tören düzenleneceğini, törenlerin ardından memleketlerine gönderileceklerini belirtti. Şehit uzman çavuş Oğuz İnan'ın Safranbolu Emek Mahallesi'nde yaşayan ailesine, şehit uzman çavuş Kenan Dalkılıç'ın Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehitlerin evlerine Türk bayrakları asıldı. Düzenlenecek törenin ardından şehit Oğuz İnan'ın cenazesi Afyonkarahisar'a, şehit Kenan Dalkılıç'ın cenazesi ise memleketi Balıkesir'e gönderilecek.