Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Restoran çalışanları, müşterileri dışarı çıkartarak itfaiyeden yardım istedi. Alevler, kısa sürede ahşap binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, restoran çalışanları ve vatandaşlar da hortumla su tutarak destek verdi. Yangın, kızılçam ormanına sıçramadan kısa sürede söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, yangının çıkış nedeni araştırılacağını söyledi.
(Görüntülü Haber)Karabük'te ahşap restoran, alevlere teslim oldu
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı içerisinde hizmet veren ahşap restoranda bilinmeyen...
02 Ocak 2018 Salı 20:51
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