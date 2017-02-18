(Görüntülü Haber) Karabük'te 5 katlı binada yangın paniği

KARABÜK'te, 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında üst katlarda oturan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 93 Nolu Cadde üzerinde bulunan 5 katlı Erol Apartmanı’nın 2’nci katında oturan Yaşar Taşçı’ya ait dairede çıktı. Taşçı ailesinin evde olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler itfaiyeye haber verirken, binada oturanlar büyük panik yaşadı. Üst katlarda oturanlar panik içinde dışarıya çıkarken 3 kişi dumandan etkilendi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinden sonra 3 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan bina sakinleri, dışarıda itfaiyenin çalışmasını izledi. 5'inci katta oturan 7 yaşındaki Kerem Yeniaydın, anne ve babasına sarılarak gözyaşı döktü. Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye aracının arka lastiği yolda oluşan çukura düştü. İtfaiye aracı, suyu boşaltılarak kurtarıldı. Evde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.