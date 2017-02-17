Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 3 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabük ile birlikte Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.K., F.D., T.B., C.Ç., Y.Y., A.E., E.İ., M.K., S.T., M.G. ve D.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar bonzai, ecstasy, hintkeneviri, uyarıcı haplar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı haplara 'bugs bunny' ve 'boks eldiveni', bonzaiye 'kuş' gibi kod isimler kullandıkları tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Karabük merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 3 ilde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi...
17 Şubat 2017 Cuma 19:10
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