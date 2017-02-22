Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında akademisyenlerin bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük ile birlikte İstanbul ve Hatay'da, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Karabük Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi'nde görevli A.P., Karabük Üniversitesi araştırma görevlileri İ.K. ve T.Y., daha önce meslekten ihraç edilen akademisyenler M.Ç., Y.T., B.B., E.K. ve Z.H. ile doktor E.Y., hemşire N.Ç., üniversite öğrencisi A.P. ve ev hanımı M.Y., gözaltına alındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) Karabük merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında akademisyenlerin bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet...
22 Şubat 2017 Çarşamba 20:36
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