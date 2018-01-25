(Görüntülü Haber) Kar yağışı, TIR kazalarına neden oldu
SİVAS'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada, 2 TIR yoldan çıktı. Kazalarda hasar meydana geldi. İlk kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den İran'a giden...
25 Ocak 2018 Perşembe 19:17
SİVAS'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada, 2 TIR yoldan çıktı. Kazalarda hasar meydana geldi. İlk kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den İran'a giden Mehmet Rıza İmtizam yönetimindeki 21 A 789 İran plakalı TIR, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole düştü. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan çinko toprağı yola döküldü, şoför ise yara almadan kurtuldu. Diğer kaza ise Hafik ilçesine bağlı Emreköy köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan'dan Kayseri'ye giden Bilal Habeşi Karagöz yönetimindeki 38 DS 348 çekici ve 38 DS 223 dorse plakalı TIR, kontrolden çıkıp şarampole indi. Kazada, TIR'da hasar meydana geldi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.