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(Görüntülü Haber) Kar yağışı, TIR kazalarına neden oldu

SİVAS'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada, 2 TIR yoldan çıktı. Kazalarda hasar meydana geldi. İlk kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den İran'a giden...

SİVAS'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada, 2 TIR yoldan çıktı. Kazalarda hasar meydana geldi. İlk kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Kayseri'den İran'a giden Mehmet Rıza İmtizam yönetimindeki 21 A 789 İran plakalı TIR, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole düştü. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan çinko toprağı yola döküldü, şoför ise yara almadan kurtuldu. Diğer kaza ise Hafik ilçesine bağlı Emreköy köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan'dan Kayseri'ye giden Bilal Habeşi Karagöz yönetimindeki 38 DS 348 çekici ve 38 DS 223 dorse plakalı TIR, kontrolden çıkıp şarampole indi. Kazada, TIR'da hasar meydana geldi.

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