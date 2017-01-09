(Görüntülü Haber) Kar kütlesi hafif ticari aracın üzerine düştü

MUŞ'ta park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen kar kütlesi maddi hasara yol açtı. Olay, bugün Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 23 BJ 519 plakalı hafif ticari aracın üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü. Ölen ve yaralanın olmadığı olayda araçta maddi hasar oluştu. Kar kütlesinin büyük bir gürültüyle aracın üzerine düştüğünü söyleyen firma çalışanı Ömer Faruk Adanur, "Çatılardaki karlar temizlenmiş diye biliyorduk ama sadece ön tarafı temizlemişler. Aracı işyerinin önüne park ettik. İçeride oturuyorduk ve gürültüyle dışarı çıktık. Araçta kimsenin olmaması faciayı önledi" diye konuştu.