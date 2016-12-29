YOL TRAFİĞE AÇILAMADI Akseki- Seydişehir karayolunun Alacabel mevkiindeki kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarına rağmen açılamadı. Her iki taraftan da trafik ekipleri araç geçişine izin vermezken, yolcu otobüsleri ve ağır tonajlı araçlar dinlenme tesisleriyle yol kenarlarında bekleyişini sürdürüyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra buzlanmanın da etkili olduğu kaydedildi.
(Görüntülü Haber) Kar, Akseki- Seydişehir yolunu kapattı (2)
YOL TRAFİĞE AÇILAMADI Akseki- Seydişehir karayolunun Alacabel mevkiindeki kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarına...
29 Aralık 2016 Perşembe 19:23
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