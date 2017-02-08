(Görüntülü Haber) Kapkaççının yerde sürüklediği yaşlı kadının kolu 3.5 aydır alçıda (2)

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde, 70 yaşındaki Hatice Çalışkan pazardan dönerken 20 yaşındaki Y.B. çantasını alıp kaçmak istedi. Direnmesi üzerine yerde sürüklenen Çalışkan'ın sağ kolu çatladı. Kaçan şüpheli yaklaşık 3.5 ay sonra yakalanırken, yerlerde sürüklenme görüntüleri ortaya çıkan Hatice Çalışkan'ın kolunun hala alçıda olduğu görüldü. Çorlu İlçesi’nde geçtiğimiz 25 Ekim'de elindeki bastonla güçlükle yürüyebilen Hatice Çalışkan, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde pazardan dönerken, Y.B. kadının elindeki çantasını aldı. Y.B., kadının direnmesi üzerine metrelerce sürükledikten sonra çantayı alıp kaçtı. Y.B., polis tarafından önceki gün yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hatice Çalışkan'ın çantasının çalınması ve yerlerde sürüklenmesinin görüntüleri de yeni ortaya çıktı. KOLU HALA ALÇIDA Uğradığı saldırıda sağ kolu çatlayan Hatice Çalışkan, olay sırasındaki güvenlik kamerası görüntülerini ilk kez dün akşam televizyonlarda izlediğini söyledi. Kolu hala sarılı olan Çalışkan, "O gün pazara gittim. O sırada eşim pazar arabasını aldı. Bende torba elimde giderken köşede belimden rahatsız olduğum için oturdum, dinlendim biraz. Kalktım, giderken biri elimden torbayı aldı gitti. Yerde sürükledi beni. Bir adım ya gittim ya gitmedim. O ilk defa girmemiş cezaevine. Yere düşünce kolum çatlamış. Polisler, hastaneye götürdüler beni. Çok hoş karşıladılar. Torbanın içinde iki yirmilik, iki beşlik ve demir para vardı. Bilmezsin başına ne geleceğini. Ben haberlerde izledim görüntüleri. Kızım izletti bana. Ben bunun nereden hakkından geleceğim. Bunun ne gücüm var ne kuvvetim var" dedi.