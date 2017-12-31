(Haber Süleyman EKİN- Kamera Alparslan ÇINARANTALYA, ()ANTALYA'da 3 kapkaç olayının şüphelisi K.A. (19) polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde son günlerde 3 kapkaç olayının yaşanması üzerine harekete geçti. Son olarak Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Adı öğrenilemeyen bir genç elinde cep telefonuyla yürürken, arkasından gelen bisikletli K.A. telefonu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Telefonunu çaldıran genç şüphelinin peşinde koşmasına rağmen K.A. izini kaybettirdi. Teknik takip sonucunda 3 kapkaç olayına karışan ve uyuşturucu kullandığı öğrenilen K.A., kaldığı evde yakalandı. K.A., sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) KAPKAÇÇI POLİSTEN KAÇAMADI
(Haber Süleyman EKİN- Kamera Alparslan ÇINARANTALYA, ()ANTALYA'da 3 kapkaç olayının şüphelisi K.A. (19) polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde son günlerde 3 kapkaç olayının...
31 Aralık 2017 Pazar 17:12
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