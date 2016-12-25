(Görüntülü Haber) Kapısı kilitli evdeki yangında ölen Berat ve Berkay, yanyana toprağa verildi

Oğuzhan KILIÇ/HİSARCIK (Kütahya), () - KÜTAHYA'da dün annelerinin kapıyı üzerlerinden kilitleyip işe gitmesinin ardından evde çıkan yangında can veren 5 yaşındaki Berat ile kardeşi 3 yaşındaki Berkay Yenilmez kardeşler, bugün Kütahya'nın Hisarcık İlçesi'ne bağlı Yukarıyoncaağaç Köyü'nde yan yana toprağa verildi. Kütahya kent merkezindeki Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta iki katlı evin birinci katında oturan ve eşinden ayrı yaşayan 28 yaşındaki Döndü Yenilmez dün sabah gündelik temizlik işi için oğulları Berat ve Berkay'ın üzerlerinden kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Evde henüz bilinmeyen nedene çıkan yangında Berat ve Berkay diri diri yanarak öldü. Berat ve Berkay'ın cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan bu sabah yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kütahya'nın Hisarcık İlçesine bağlı Yukarıyoncaağaç Köyü'ne getirildi. Berat ve Berkay Yenilmez kardeşlerin cenazeleri öğle namazının ardından köyde dedeleri Hüseyin Tuna'nın evinin önünden geçirilerek mezarlığa götürüldü. İki çocuğu kaybetmenin acısıyla yıkılan Döndü Yenilmez, babasının evinin önünden tabutlar geçirilirken "Çocuklarımı geri getirin" diye feryat etti. Sinir krizleri geçiren Döndü Yenilmez'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Berat ve Berkay'ın cenazeleri köy mezarlığının yanındaki boş alana getirilerek burada tören düzenlendi. Cenaze törenine Yenilmez kardeşlerin yakınları, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile çok sayıda kişi katıldı. Berat ve Berkay Yenilmez kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. SORUŞTURMA AÇILDI Eşinden ayrı yaşamaya başladıktan sonra evlere gündelik temizliğe giderek geçimini sağlayan Döndü Yenilmez hakkında, çocuklarını evde bırakıp kapıyı üzerlerinden kilitleyerek işe gittiği için 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Yetkililer yangının evdeki kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durdurduklarını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. KALEDEN DÜŞMÜŞ Bu arada 26 Nisan 2011 tarihinde 7 aylık hamileyken yakınlarıyla birlikte gezmek için gittiği Kütahya'daki Hisar Kalesi'nde yaklaşık 15 metre yükseklikten düşüp yaralandığı, bu olayın o dönem eşiyle kavgalı oldukları için kaleden kendini atarak intihara kalkıştığının konuşulduğu ortaya çıktı. Döndü Yenilmez'in, 21 Ekim 2011 tarihinde de kaldığı kayınpederinin evinde işsiz olan eşi Murat Yenilmez tarafından dövülün kafa travması geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü belirtildi.