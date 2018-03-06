(Görüntülü Haber) Kapı kilitlerini sökerek evleri soyan hırsız yakalandı

Uğur AYDIN İZMİT(Kocaeli), () - İSTANBUL'dan kiraladıkları araçla İzmit'e gelerek, 3 evin kapı kilidini sökerek ziynet eşyaları, bilgisayar ve telefon çalan 3 kişiden biri polisin operasyonu ile yakalandı. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde, 3 evin kapı kilitlerini kırarak içeri giren hırsızlar, bir adet telefon, bir adet dizüstü bilgisayar, kolye, parfüm, araç yedek anahtarı, 9 adet çeyrek altın ve 2 gram altın çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların peşine düştü. İstanbul Bakırköy'de düzenlenen operasyonla 3 hırsızdan biri yakalandı. Gözaltına alınan 20 yaşındaki S.C.'nin hırsızlık suçundan 10 sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İstanbul'dan kiraladıkları araçla İzmit'e gelerek evleri soyan hırsızlardan S.C. adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.