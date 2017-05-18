Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ile üniversiteye bağlı hastaneye yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda aralarında kadınlarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girşimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ve üniversiteye bağlı hastaneye yönelik yürütülen soruşturmada 27 kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakama kararı alındı. Bunun üzerine bugün polis tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Kapatılan Mevlana Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ile üniversiteye bağlı hastaneye yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda aralarında kadınlarında bulunduğu...
18 Mayıs 2017 Perşembe 11:45
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