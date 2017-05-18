(Görüntülü Haber) Kapatılan Mevlana Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ile üniversiteye bağlı hastaneye yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda aralarında kadınlarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girşimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ve üniversiteye bağlı hastaneye yönelik yürütülen soruşturmada 27 kişi hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakama kararı alındı. Bunun üzerine bugün polis tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.