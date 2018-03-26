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(Görüntülü Haber) Kantindeki kavgada polis, okul müdürünü tartakladı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Kubilay Ortaokulu kantininde iki grup arasındaki kavgayı ayıran polisin, okul müdürünü tartaklaması güvenlik kamerasına yansıdı. Geçen hafta iddiaya göre, ilçede bulunan Kubilay Ortaokulu kantininde bir...

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki Kubilay Ortaokulu kantininde iki grup arasındaki kavgayı ayıran polisin, okul müdürünü tartaklaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen hafta iddiaya göre, ilçede bulunan Kubilay Ortaokulu kantininde bir öğrenci velisi ile öğretmen arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğrenci velisinin haber verdiği yakınlarının gelmesiyle kavga kısa sürede büyüdü. Kavgayı duyup kantine gelen Okul Müdürü Ahmet Karababa da tarafları ayırmaya çalıştı. İhbarla okula gelen polis, kavgayı ayırmak isteyen okul müdürünü tartaklayarak gözaltına almak istedi. Yaşanan kavganın ve okul müdürünün polisler tarafından tartaklanma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Okul Müdürü Ahmet Karababa, yaşanan olayıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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