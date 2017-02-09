(Görüntülü Haber) Kanser hastası çift otel odasına not bırakıp denizde intihar etti

İZMİR'in tatil için geldikleri Çeşme ilçesi'nde, kaldıkları otel odasına intihar mektubu bırakarak ortadan kaybolan 70 yaşındaki Ülker ve 72 yaşındaki Altan Çetin çiftinin cesetleri, Mavikent Sitesi sahilinde bulundu. Çiftin, kaldıkları otel odasına bıraktıkları nottan sonra birlikte denize girerek, intihar ettikleri belirlendi. Mersin'den geçen hafta tatil için Çeşme'ye gelen Ülker Çetin ve eşi Altan Çetin, kaldıkları beş yıldızlı otel odasına bıraktıkları intihar mektubunun ardından ortadan kayboldu. Sabah çiftin odasında temizlik yapan görevlilerinin bulduğu iki zarftan birisinde intihar mektubu ortaya çıkarken, diğer zarftan da otel görevlilerine bıraktıkları 2 bin lira bahşiş çıktı. ÇOCUKLARINDAN YAKINDILAR İntihar mektubunda, kanser hastası olduklarını ifade eden yaşlı çiftin, çocuklarının da kendileriyle ilgilenmediklerinden yakındıkları belirtildi. Çift, mektuplarında Çeşme'yi çok sevdiklerini, bu nedenle hayatlarına da burada son vermeyi seçtiklerini belirtti. Ülker ve Altan Çetin çifti ayrıca, tüm mal varlıklarını hayır kurumlarına bıraktıklarını belirterek, cesetlerinin de kadavra olarak değerlendirilmesini istedi. Otel görevlileri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, bunun üzerine otelin kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında, çiftin 6 Şubat Pazartesi günü, gece 01.30 sıralarında odalarından çıkarak, otelin plajına doğru gittikleri görüldü. İntihar notunun ardından araştırmalarını sürdüren emniyet ekipleri, kamera kayıtlarında çiftin denize doğru gittiklerinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden de yardım isteyerek denizde araştırma yaptırdı. Denizde yapılan araştırmalarda çiftin izine rastlanamadı. Çeşme kıyılarında araştırmalarını sürdüren emniyet ekipleri, bugün 14.30 sıralarında, kaldıkları otele yakın olan Sakarya Mahallesi'ndeki Mavikent Sitesi Plajı'nda Çetin çiftinin cesetlerini buldu. Çetin, çiftinin cesetleri, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. OTEL GÖREVLİSİ: KENDİLERİNİ ÇOK SEVMİŞTİK İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, bir hafta tatil yaptıktan sonra, kaldıkları otel odasına intihar mektubu bırakıp el ele denize girerek intihar eden 70 yaşındaki Ülker Çetin ile 72 yaşındaki eşi Altan Çetin çift için otel görevlileri konuştu. Çetin çiftinin mutlu bir tatil geçirdiklerini söyleyen otel görevlisi, "Kendilerini çok sevmiştik" dedi. Bu arada olayla ilgili olarak yaşlı çiftin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşlı çiftin en son el ele yürüyüp deniz kıyısına gittiklerinin görüldüğü oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarına polis incelenmek üzere el koydu. Bunun yanı sıra, yine çiftin yakınlarına ulaşmaya çalışan polis, odadaki eşyasını da adli emanete teslim edilmek üzere aldı. Polis ayrıca, otel görevlilerinin yanı sıra, çiftin cenazelerini teslim almaya gelecek yakınlarının da ifadesine başvuracak