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(Görüntülü Haber) Kandıra'da, evli çiftin öldürülmesiyle ilgili 15 şüpheli adliyede

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 24 Ocak'ta cesetleri toprağa gömülü halde bulunan Mülkiye ve İsmail Serin çiftinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kandıra yolu Kısalar köyü Açmalar...

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 24 Ocak'ta cesetleri toprağa gömülü halde bulunan Mülkiye ve İsmail Serin çiftinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kandıra yolu Kısalar köyü Açmalar mevkiinde geçen 24 Ocak'ta toprağa gömülü iki ceset bulundu. Arazide yapılan kazıyla çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede, cesetlerin Mülkiye ve İsmail Serin çiftine ait olduğu tespit edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler E.G., I.K.Ö., S.D., H.T., M.N., Ç.U., T.Y., H.K., B.T., V.Y., B.Ö., B.Ç., Ö.G., M.Ç. ve A.O.Ö. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu iddia edilen ve daha önce de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenilen A.Ö.'nün tutuklu bulunduğu öğrenildi.

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