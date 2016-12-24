(Görüntülü Haber) Kanalizasyon kazısında göçük: 1 ölü (2)
BURSA’da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 44 yaşındaki Mustafa Bay yaşamını yitirdi. Olay, Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde Adalet Teşkilatını...
24 Aralık 2016 Cumartesi 17:10
BURSA’da 7 katlı lojman inşaatında kanalizasyon çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 44 yaşındaki Mustafa Bay yaşamını yitirdi. Olay, Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın 7 katlı lojman projesinin kanalizasyon çalışması sırasında meydana geldi. Burada çalışan işçi 44 yaşındaki Mustafa Bay, toprak altında kaldı. Bay'ın kurtarılması için AFAD, Bursa İtfaiyesi ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından Mustafa Bay'ın cesedi göçük altından çıkarıldı. Bay'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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