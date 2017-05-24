(Görüntülü Haber) Kan davası cinayetine 6 gözaltı

ADANA'da iş yerinde öldürülen 46 yaşındaki Seydi Özacar'ın kan davası nedeniyle aile meclisi kararıyla ölüm emrini verdiği iddiasıyla 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı. Olay, 13 Mayıs günü merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde büfe işleten Seydi Özacar ile işyerine gelen bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine tartıştığı kişi, tabancayla Özacar'a 4 el ateş edip, otomobille kaçtı. Ağır yaralanan Özacar, iş yerinin içinde yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, yaşamını yitiren büfecinin kardeşi Fırat Özacar'ın 2007'de Tuncay K.'yı öldürdüğü bu nedenle iki aile arasında husumet olduğunu belirledi. Soruşturmayı genişleten polis, cinayette silahı kullandığı öne sürülen 26 yaşındaki S.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada polis, cinayetin aile meclisi kararıyla alındığı iddiasıyla tetikçi S.K.'nın annesi H.K. (46), halası M.Ö. (44), eniştesi V.Ö. (39), kuzeni Z.D. (32) ile arkadaşları E.A. (32) ve Y.S'yi (26) gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Polis, firari S.K. ve halası G.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.