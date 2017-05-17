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(Görüntülü Haber) Kamyonun çarptığı yayanın metrelerce sürüklenmesi kameraya yansıdı /Yeniden/

BURSA'da karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye kamyonun çarpması ve metrelerce sürüklenmesi güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana...

BURSA'da karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye kamyonun çarpması ve metrelerce sürüklenmesi güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Akan trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen 50 yaşlarındaki vatandaş trafiğin durduğu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Orta şeritten koşarak geçen vatandaş sol şeritten gelen kamyonu göremedi. Sol Şeritten gelen kamyonun çarptığı adam 5 metre sürüklendi. Ağır yaralanan adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

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