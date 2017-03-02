(Görüntülü Haber) Kamyonla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()– BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. İnegöl’ün Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan 44 yaşındaki İbrahim Çakmak yönetimindeki 16 KMA 81 plakalı kamyon, Kemalpaşa Mahallesi Varlık Sokak’tan çevre yoluna çıkan 29 yaşındaki Burcu Arslan'ın kullandığı 16 PJ 232 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yoldan çıkarak toprak alana sürüklenirken, kamyon ise yol kenarındaki site istinat duvarına çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan Derya Suna (28), Burcu Torun (29), Seda Gezici (29), Mine Torun (29), İpek Torun (2), Ecem Suna (3) ve Esmanur Gezici (4) hafif yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan 7 kişi için 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekipleri seferber oldu. Kazanın şokunu üzerlerinden atlatamayan Ecem Suna ambulansa bindirilirken, annesi Derya Suna gözyaşlarına boğuldu. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.