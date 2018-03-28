Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...

(Görüntülü Haber) Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- BOLU’da, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Nihat Koban (44) yönetimindeki 06...

Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- BOLU’da, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Nihat Koban (44) yönetimindeki 06 FZ 8898 plakalı otomobil, virajlı yolda karşı yönden gelen Hasan Özşahin yönetimindeki 14 EG 291 plakalı yem yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Nihat Konan ile yanındaki Ahmet Öztürk (42), Mürsel Çayır (43) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde kalbi duran Nihat Koban ve Ahmet Öztürk’e kalp masajı yapıldı. Bu sırada kaza yerine gelen yaralıların yakınları, müdahalede yetersiz kaldıklarını iddia ettikleri 112 Acil ve itfaiye ekipleriyle tartıştı. Gerginliği, araya giren polis önledi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nihat Koban ve Ahmet Öztürk, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 

Hastanede acı haberi alınca sinir krizi geçirip, taşkınlık yapan Koban ve Öztürk’ün yakınlarını, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşamını yitiren Ali Öztürk'ün sosyal medya üzerinden alkol şişeleriyle fotoğraf paylaştığı görüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314