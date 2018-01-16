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(Görüntülü Haber) Kamyonla çarpışan otomobildeki 11 aylık Baran öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 11 aylık Baran Turhan, yaşamını yitirdi. Kazada, 5 kişi de yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında, Zonguldak- İstanbul...

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 11 aylık Baran Turhan, yaşamını yitirdi. Kazada, 5 kişi de yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında, Zonguldak- İstanbul yolunun Kandilli yol ayrımında meydana geldi. Tali yoldan, ana yola çıkan Abdulgani G. yönetimindeki 34 FL 6343 plakalı kamyon, Ereğli yönüne giden Ayhan Turhan'ın kullandığı 67 EE 970 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayhan Turhan ile birlikte araçta bulunan Yaşar Turhan (37), Sevim Turhan (31), Rukiye Turhan (71) ve İlayda Turhan (10) yaralandı. Yaşar- Sevim Turhan çiftinin 11 aylık bebekleri Baran Turhan ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslar ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, kamyon sürücüsü Abdulgani G.'yi gözaltına aldı.

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