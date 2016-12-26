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(Görüntülü Haber)Kamyonetteki özel bölümde 10 bin 760 paket kaçak sigara

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da polis tarafından durdurularak aranan kamyonetin kasasının altına yapılan özel bölümde, gümrük kaçağı 10 bin 760 bin paket sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Kent girişinde şüpheli...

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da polis tarafından durdurularak aranan kamyonetin kasasının altına yapılan özel bölümde, gümrük kaçağı 10 bin 760 bin paket sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Kent girişinde şüpheli araçlar üzerine uygulama yapan polis, Mahsun C. yönetimindeki 47 AZ 732 kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasının altında yapılan özel bölümde saklanmış gümrük kaçağı 10 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, kamyonet sürücüsü Mahsun C.'yi gözaltına aldı.

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