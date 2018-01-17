(Görüntülü Haber) Kamyonetin yayaya çarptığı an kamerada
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Halil Alıcı (64), kamyonetin çarpmasıyla yaralandı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında, Alıcı'nın metrelerce yerde sürüklendiği görüldü. Kaza,...
17 Ocak 2018 Çarşamba 14:25
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Halil Alıcı (64), kamyonetin çarpmasıyla yaralandı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında, Alıcı'nın metrelerce yerde sürüklendiği görüldü. Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Deliktaş Mahallesi Şehir Eryılmaz Zeren Caddesi'nde meydana geldi. Önder Tezcan (34) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen kamyonet, iddiaya göre, aniden yola çıkarak karşıya geçmek isteyen Halil Alıcı'ya çarptı. Kamyonetin çarpmasıyla birlikte Alıcı, yaklaşık 10 metre yerde sürüklendi. Çevredekiler kazayı görünce sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine caddeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Halil Alıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında, Alıcı'nın metrelerce yerde sürüklendiği görüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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