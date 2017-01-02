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(Görüntülü Haber) Kamyonetin gizli bölmesinde kaçak sigara ele geçirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu komyeniten gizli bölmesinde 3 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu komyeniten gizli bölmesinde 3 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda Mehmet T. yönetimindeki 46 F 5744 plakalı kamyoneti şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, bir süre sonra yaptığı operasyonla aracı durdurdu. Sürücünün kaçakçılık suçundan kaydı olduğunu belirleyen ekipler, aracı inceleme için emniyetin bahçesine çekti. Kamyonette detaylı arama yapan ekipler, aracın arka kısmında yük konulan bölümün altında ve yan taraflarında gizli bölmeler olduğunu saptadı. Buraların üzerlerini kapatan kaplamaları söken ekipler kaçak sigaralarla karşılaştı. 3 bin 700 paket sigara ele geçiren polis, araç sürücü Mehmet T.'yi de gözaltına alarak sorgulamaya başladı. TORBACI, UYUŞTURUCUYLA YAKALADI Polis ekipleri bu sabah 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı 26 yaşındaki A.N.'yi Hürriyet Mahallesi'nde yakaladı. Üzerinden 196 uyuşturucu hap çıkan A.N., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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