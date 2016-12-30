(Görüntülü Haber) Kamyonetin çarptığı 8 çocuk annesi öldü

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin altında kalan 8 çocuk annesi 65 yaşındaki Gülseren Büyükgökçe yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gölseren Büyükgökçe'ye, Bülent G. yönetimindeki 27 UT 746 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Büyükgökçe, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı kadın, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Gülseren Büyükgökçe'nin cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne götürüldü. Kamyonet sürücüsü Bülent G. ise gözaltına alındı.