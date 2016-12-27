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(Görüntülü Haber) Kamyonete çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da yayaya çarpmamak için duran kamyonete arkadan çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden 22 yaşındaki...

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da yayaya çarpmamak için duran kamyonete arkadan çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden 22 yaşındaki İbrahim Mert Boyacı yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre yaya geçidini kullanarak karşıya geçen yayaya çarpmamak için fren yaparak durdu. Arkadan gelen 66 yaşındaki Mustafa Sarı'nın kullandığı 41 RA 412 plakalı otomobil ise duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 60 yaşındaki Nurten Sarı, araç içinde sıkışarak yaralandı. İlk müdahalesi araç içinde yapılan Nurten Sarı, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı. Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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