Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada Azra Nur Cengiz (7) yaşamını yitirdi, babası Hakkı Cengiz ise yaralandı. Korkuteli- Antalya karayolunun ilçe girişinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, Hakkı Cengiz'in (34) kullandığı 07 RT 237 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 41 L 7360 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, başlarında kask bulunmayan sürücü Hakkı Cengiz ile kızı Azra Nur Cengiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Azra Nur Cengiz, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Hakkı Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Kamyonete çarpan motosikletteki Azra öldü, babası yaralandı
Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada Azra Nur Cengiz (7) yaşamını yitirdi, babası Hakkı Cengiz ise yaralandı. Korkuteli-...
19 Mart 2018 Pazartesi 16:20
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