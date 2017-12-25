Dinçer AKBİR-Uğur AYDINİZMİT(Kocaeli), () İZMİT'te, trafikte ilerleyen hurda demir yüklü bir kamyonetin kasasında kenarında bulunan kişinin tehlikeye aldırış etmemesi dikkat çekti. İzmit Körfez Mahallesi'nde hurda demir yüklü bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan kişi endişe ile izlenildi. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinden Salim Dervişoğlu Caddesi'ne dönen kamyonetin kasasının ucunda ayakta duran, kasanın kenarındaki korkuluklara tutunan kişi hem kendi canını, hem de trafiği tehlikeye attı. Kamyonet cadde de ilerlerken, kasada bulunan kişi her an düşme tehlikesine aldırış etmeden yolculuk etti.
(Görüntülü Haber) Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Dinçer AKBİR-Uğur AYDINİZMİT(Kocaeli), () İZMİT'te, trafikte ilerleyen hurda demir yüklü bir kamyonetin kasasında kenarında bulunan kişinin tehlikeye aldırış etmemesi dikkat çekti. İzmit Körfez Mahallesi'nde hurda demir yüklü bir...
25 Aralık 2017 Pazartesi 15:39
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