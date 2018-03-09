Haber: İstanbul Sultanbeyli'de saniyeler içinde kamyonet çalan hırsızları güvenlik kameraları kaydetti. Olay, Sultanbeyli Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 hırsız caddede keşif yaptıktan sonra hedeflerindeki kamyonetin yanına gelip birkaç saniyede kapıyı açtı. Hırsızlar daha sonra düz kontak yaparak kamyonetle kayıplara karıştı. Hırsızların kapıyı açıp kamyonetle uzaklaşması yaklaşık 45 saniye sürdü. Bu anları caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da kaydetti. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Kamyonet hırsızları güvenlik kamerasında
Haber: İstanbul Sultanbeyli'de saniyeler içinde kamyonet çalan hırsızları güvenlik kameraları kaydetti. Olay, Sultanbeyli Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 hırsız caddede keşif yaptıktan sonra hedeflerindeki kamyonetin...
09 Mart 2018 Cuma 09:38
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