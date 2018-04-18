(Görüntülü Haber) Kamyonet, duran TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YALOVA-Orhangazi otobanında yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Alpay Alper Yıldız (31) öldü, aynı araçta bulunan Hüseyin K. (34) ağır yaralandı. Bursa yönünden Osmangazi Köprüsü’ne doğru hareket halinde...
18 Nisan 2018 Çarşamba 16:57
YALOVA-Orhangazi otobanında yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Alpay Alper Yıldız (31) öldü, aynı araçta bulunan Hüseyin K. (34) ağır yaralandı. Bursa yönünden Osmangazi Köprüsü’ne doğru hareket halinde olan 16 R 7501 plakalı TIR'ı, sürücüsü S.Ç. otoban çıkışına yakın bir noktada yol kenarında durdurdu. Bu sırada aynı yönden gelen Alpay Alper Yıldız yönetimindeki 16 NBL 11 plakalı kamyonet, duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Yıldız yaşamını yitirirken aynı araçta bulunan Hüseyin K. ağır yaralandı. Hüseyin K. ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası TIR sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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