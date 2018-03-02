Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Metrobüs saeferlerinde de aksamalar yaşandı. Yaklaşık bir saat süren kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.
(Görüntülü Haber) Kamyonda yüklü trafo yola devrilince D-100'de trafik durdu
Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde temizlik çalışmaları nedeniyle durdu. Metrobüs saeferlerinde...
02 Mart 2018 Cuma 10:03
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