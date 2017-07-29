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(Görüntülü Haber) Kamyonda 87 kilo esrar

ADANA'da polis ekipleri ihbar üzerine durdurdukları kamyonda ev eşyalarının arasına gizlenen, 87 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Kamyon sürücüsü 34 yaşındaki Hakim Ö. uyuşturucuyu 10 bin TL karşlığında taşıdığını söyledi. Diyarbakır'dan...

ADANA'da polis ekipleri ihbar üzerine durdurdukları kamyonda ev eşyalarının arasına gizlenen, 87 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Kamyon sürücüsü 34 yaşındaki Hakim Ö. uyuşturucuyu 10 bin TL karşlığında taşıdığını söyledi. Diyarbakır'dan Adana'ya ev eşyaları arasında kamyonla uyuşturucu getirileceği ihbarını alan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKOTİM) ekipleri plakası tespit edilen kamyonu, D-400 Karayolu merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde durdurdu. Özel eğitimli 'Coco' adlı köpekle yapılan aramada eşyaların arasındaki çuvallara gizlenmiş 87 kilo 500 gram kilogram esrar bulundu. Kamyon sürücüsü Hakim Ö. (34) ile beraberindeki Eyüp T. (25) ve C.Y. (17) gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Emniyete götürülen zanlılardan sürücü Hakim Ö. uyuşturucuyu 10 bin lira karşılığında taşıdığını söyledi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan, C.Y. Savcılık tarafından serbest bırakıldı. Hakim Ö. ve Eyüp T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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