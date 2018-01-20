Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Kaynarca ile Karasu arasındaki yolun Kayacık Mahallesi kavşağında meydana geldi. Önder Eroğlu yönetimindeki 34 PG 6230 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 HE 3676 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle refüje çıktı. Kazada, Önder Eroğlu ile otomobilde bulunan Halime Eroğlu ve Mercan Eroğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kaynarca ve Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halime Eroğlu kaldırıldığı Kaynarca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Kaynarca ile Karasu arasındaki yolun Kayacık Mahallesi kavşağında...
20 Ocak 2018 Cumartesi 15:39
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