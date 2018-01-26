(Görüntülü Haber) Kamyon alt geçide sıkıştı

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, () Ataşehir'de kamyon alt geçide sıkıştı, yol trafiğe kapandı. Yenisahra alt geçidinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Emrah Ziya Keskin'in kullandığı 06 DCJ 29 plakalı asansör taşıyan bir kamyon, alt geçide sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin aracı sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.