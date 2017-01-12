(Görüntülü Haber) Kameradaki bisiklet hırsızı tutuklandı
ADANA'da bir haftada 5 bisiklet çalan madde bağımlısı 42 yaşındaki Risalettin Şirinkaya tutuklandı. Merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bir apartmana giren Risalettin Şirinkaya, güvenlik kameralarının kayıtta olduğunu bile...
12 Ocak 2017 Perşembe 13:07
ADANA'da bir haftada 5 bisiklet çalan madde bağımlısı 42 yaşındaki Risalettin Şirinkaya tutuklandı. Merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bir apartmana giren Risalettin Şirinkaya, güvenlik kameralarının kayıtta olduğunu bile bile, bisikletin yanına geldi. Kısa bir an etrafı izleyen Şirinkaya, demir çubukla kilidi kırıp bisikleti çaldı. Hırsızlık olayıyla ilgili polis soruşturma başlatırken Şirinkaya'nın kameralardaki görüntüsünde rahat hareketleri dikkat çekti. Aynı yöntemle 5 bisiklet çalan Risalettin Şirinkaya, kısa sürede yakalandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu söyleyen Şirinkaya, "Param olmadığı için bisikletleri çaldım, satıp parasıyla da esrar aldım" dedi. Şirinkaya çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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