(Görüntülü Haber) Kalede fotoğraf için poz verirken düşüp öldü (DÜŞME ANI)
03 Ocak 2018 Çarşamba 10:58
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